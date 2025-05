czwartek

Co przyniesie czwartek,15 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta 3 Kielichów

W życiu osobistym trzeba będzie poświęcić swoją dumę, energię i czas na ołtarzu miłości, by coś wielkiego mogło swobodnie wzrastać. Niektóre osoby nie rozumieją rozmiaru Twojej życzliwości i oddania. Być może są na to zbyt niedojrzałe, zwyczajnie brakuje im... lat. Ciesz się ich niewinnością i nieuświadomioną wdzięcznością. W finansach możesz zrobić biznes z rodziną.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta Głupiec

W relacjach prywatnych decyzje trzeba będzie podejmować szybko. Ktoś nie pozostawi Ci wiele czasu do namysłu. Kieruj się instynktem, on może poprowadzić Cię we właściwym kierunku i w porę ostrzec przed zagrożeniem. Jeśli jakaś osoba nie wzbudza Twojego zaufania, oddal się natychmiast. W finansach, uważaj, by ktoś nie uciekł z Twoją własnością!

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta 3 Buław

W relacjach prywatnych nadchodzi nieznane. Niektórzy ludzie są bardzo nieodporni na niepewność. Od razu tracą grunt pod nogami, wykonują nerwowe ruchy, ich głos robi się podniesiony i skrzekliwy. Gdy wszystko idzie dobrze, telefon dzwoni co chwilę. Polegaj na tych, co nie muszą polegać na Tobie. W finansach może paść propozycja przeprowadzki.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Umiarkowanie

W życiu osobistym możliwe będzie uzdrowienie relacji, odnowienie kontaktu, spotkanie się na neutralnym gruncie i omówienie najważniejszych spraw. Pojednanie nie będzie szybkie ani żywiołowe. Możliwe, że namiętność nie odrodzi się w najbliższym czasie, ale na serce spłynie cenny spokój. W finansach możesz rozwinąć w wielki biznes coś, co teraz robisz "na boku".

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta 9 Buław

W relacjach prywatnych szkoda czasu na stres, wieczną niepewność. Trwożliwie lub z irytacją wypatrujesz ciosu, cóż jednak warta jest taka egzystencja? Jeśli musisz chodzić przy kimś na paluszkach albo boisz się odwracać do niego plecami, to najwyższy czas przemyśleć sens takiego układu. W finansach nie czekaj w nieskończoność na realizację obietnic bez pokrycia.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta Sprawiedliwość

W życiu osobistym możesz się nad kimś litować, ale Twój werdykt powinien być sprawiedliwy. Być może odpuszczenie win wcale nie pomoże tamtej osobie. Kto wie, czy nie powinna osiągnąć dna, aby się zreflektować? Nie jest to w każdym razie Twoje zmartwienie. Rób wszystko, by chronić siebie oraz bliskich. W finansach możesz z powodzeniem załatwić sprawy urzędowe.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta 4 Mieczy

W kontaktach prywatnych możesz się przekonać, że niektórzy są obecni jedynie ciałem. Ich umysły błądzą daleko, niegotowe by się zaangażować. Nie ma co wiele sobie obiecywać po człowieku, który dopiero co zakończył jakąś relację lub wyszedł z ciężkiej choroby. W finansach trzeba dać odpór przesądom i wymówkom, które powstrzymują od działania.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta Mag

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto pobudzi Cię intelektualnie, pomoże Ci odświeżyć pasję lub odkryć w sobie nowe talenty. Otoczenie będzie Ci wdzięczne za dzielne kibicowanie, zagrzewanie do walki o siebie i… podziw. Właściwie dobrane słowa działają jak zaklęcia. W finansach możesz zdobyć pieniądze, handlując i prezentując przedmioty.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta As Buław

W relacjach prywatnych warto rozbudzić teraz w sobie zapał. Ludzie potrzebują natchnienia, a Twój oddech jest gorący, palący namiętnością i prawdziwie życiodajny! Nie bój się, że ktoś… się przestraszy! Napotkasz osoby gotowe podjąć ryzyko, zafascynowane Twoją fantazją. W finansach trzeba będzie stworzyć sobie okazję, jakiej nie chce dać otoczenie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 4 Mieczy

W relacjach prywatnych pogódź się z myślą, że pewne kwestie zostały na tę chwilę zamknięte i najlepsze, co z tego wynika, to fakt, że możesz odpocząć. Ktoś podjął decyzję. Nie ma znaczenia, czy była ona na plus, czy na minus. Twoja energia została uwolniona. Odczekaj, nim znowu ją skoncentrujesz. W finansach możesz rozpocząć działalność pod czyjąś nieobecność.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta As Kielichów

W życiu osobistym możliwe będzie wielkie miłosne uniesienie. Ktoś rozbudzi w Tobie najlepsze instynkty, pomoże na nowo uwierzyć w potęgę uczuć, sprawi, że codzienność nabierze dla Ciebie smaku. Szukaj ludzi, którzy potrafią cieszyć się światem i przeżywają go codziennie na nowo. W finansach szczodra i życzliwa współpraca z innymi może zostać nagrodzona.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Giermek Kielichów

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z kimś, kto nie do końca wie, kim jest albo nie chce zdradzić swojej prawdziwej osobowości. Ten ktoś chętnie dopasowuje się do otoczenia, naśladuje partnera i powtarza po nim jak echo. To naturalne, że poznając coś nowego, "przymierzamy" to do siebie. W finansach wyeksponuj swoją osobowość równie dobrze jak produkt i usługę.

