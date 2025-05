Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy , który ma na celu wprowadzenie do prawa polskiego możliwości pozasądowego rozwiązania małżeństwa . Następowałoby ono w drodze czynności podejmowanych przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego , który będzie weryfikował spełnienie ustawowych przesłanek rozwodu pozasądowego i dokona odpowiednich wpisów w rejestrze stanu cywilnego - zakłada projekt.

Rozwód pozasądowy byłby możliwy wyłącznie przy spełnieniu pewnych warunków. Jedna z najważniejszych przesłanek zakłada nieposiadanie wspólnych małoletnich dzieci oraz co najmniej roczny staż związku małżeńskiego .

"Ważną cechą konstrukcji rozwodu pozasądowego będzie konieczność występowania w pełni zgodnego stanowiska małżonków odnośnie do istnienia przesłanek rozwodu oraz co do woli rozwiązania związku małżeńskiego. Zgoda małżonków musi obejmować także sam tryb przeprowadzenia procedury rozwodowej." - czytamy w projekcie.