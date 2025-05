Pyszny owoc jest również ceniony za korzystne dla zdrowia właściwości. To prawdziwa skarbnica składników odżywczych. W niewielkiej truskawce znajdują się witaminy i minerały. Co ciekawe, owoce te są świetnym źródłem witaminy C. Jak podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ), już 100 g dojrzałych truskawek dostarcza niemal 70 mg tej witaminy. To więcej niż cytryna, która w 100 g zawiera jej od 40 do 60 mg.