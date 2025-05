Przewlekły stres wywołuje stany zapalne w organizmie , a stawy są na ten proces szczególnie podatne. W efekcie możemy odczuwać ich nasilony ból i sztywność. Stres powoduje też nieświadome napięcie mięśni, co utrudnia zachowanie prawidłowej postawy ciała i dodatkowo obciąża narząd ruchu. W sytuacjach stresowych często też się nie wysypiamy, a to właśnie w trakcie głębokiej fazy snu następuje największa produkcja kolagenu oraz zachodzą naturalne mechanizmy odpowiedzialne za regenerację stawów.

Przewlekły stres może być groźny dla naszego zdrowia i życia. Nadmierne wydzielanie adrenaliny często łączy się z przyspieszonym biciem serca. Długotrwałe życie w stresie powoduje również nadciśnienie tętnicze , które jest poważnym czynnikiem ryzyka zawału serca lub udaru mózgu. Wciąż podwyższone stężenie hormonów stresu (kortyzolu, adrenaliny i noradrenaliny) przyczynia się też do stanów zapalnych w całym organizmie, także w naczyniach krwionośnych, co grozi miażdżycą i utrudnionym przepływem krwi do serca.

Przewlekły stres zaburza także metabolizm. Zbyt wysoki poziom kortyzolu pobudza apetyt - zwłaszcza na kaloryczne produkty i sprzyja odkładaniu tkanki tłuszczowej. Jednocześnie hamuje przemianę materii , przez co utrata nadmiernych kilogramów może być utrudniona. Zwłaszcza jeśli jednocześnie mamy do czynienia z problemami ze snem.

Silny lub długotrwały stres negatywnie wpływa też na naturalną florę bakteryjną jelit, co skutkuje większą podatnością na infekcje . Przyczynia się też do stanów zapalnych w organizmie i zaburza naturalne procesy naprawcze komórek i tkanek naszego ciała. Lekarze podkreślają, że stres jest też czynnikiem ryzyka wystąpienia schorzeń autoimmunologicznych , czyli takich, które są skutkiem ataku układu odpornościowego na własny organizm.

Przewlekły stres prowadzi do zaburzeń lękowych i ciągłego zamartwiania się. To ogromne obciążenie dla mózgu, który stale pracuje na najwyższych obrotach. Powoduje to silne wyczerpanie całego organizmu i zmęczenie silniejsze niż po intensywnym wysiłku fizycznym. W dodatku pobudzony mózg nie jest w stanie wejść w tryb odpoczynku, stąd problemy z zasypianiem i częste wybudzanie się. Badania potwierdziły, że przewlekły stres niszczy połączenia między neuronami w mózgu, sprzyja zapamiętywaniu jedynie negatywnych bodźców i znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia depresji. Pogarsza też pamięć i koncentrację, sprawia, że nawet proste zadanie wydaje się niemożliwe do zrealizowania.