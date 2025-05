Odgrzewasz ugotowane ziemniaki? Bosacka ma dobre wieści

Ziemniaki to popularne warzywo w Polsce i jest ono spożywane na rozmaite sposoby. Często także je odgrzewamy, ale czy to dobrze dla tego produktu spożywczego? Katarzyna Bosacka zaskoczyła odpowiedzią na to pytanie.