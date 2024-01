W 2020 roku nastąpił przełom w zawodowym życiu Kingi Rusin. Dziennikarka, po 15 latach pracy, odeszła z "Dzień dobry TVN", na dobre znikając z telewizji. Od tamtego czasu z fanami kontaktuje się wyłącznie za pomocą mediów społecznościowych, na co dzień skupiając się na prowadzeniu firmy kosmetycznej. Sporą część wolnego czasu zajmuje jej również eksplorowanie kolejnych podróżniczych kierunków.

Kinga Rusin na egzotycznych wakacjach. Kadr niczym z filmu

Obecnie Kinga Rusin szaleje na egzotycznym wypadzie do Ameryki Centralnej, systematycznie dostarczając internautom fotograficznej relacji z wyjazdu. Odpoczywając w towarzystwie ukochanego gwiazda wręcz tryska energią. "Nie wiem jak Marek to robi, ale przy nim czuję się jak nastolatka" - przyznała w komentarzu do zdjęcia, chwaląc swojego partnera, Marka Kujawę.

Kinga Rusin, pozując w czerwonym stroju kąpielowym, dokładnie wyeksponowała szczupłą sylwetkę. W ten sposób w mig wprawiła internautów w prawdziwy zachwyt. "U boku odpowiedniego mężczyzny, każda kobieta błyszczy niczym najjaśniejsza gwiazda", "Piękna modelka", "Wygląda pani po prostu bosko", "Miłość dodaje skrzydeł" - komentują internauci.

Kinga Rusin: dieta. W czym tkwi sekret jej idealnej figury?

Sekret Kingi Rusin nie tkwi jednak wyłącznie w powodzeniu w życiu osobistym. Gwiazda niejednokrotnie przyznawała, że jej kondycja jest obecnie znacznie lepsza niż kiedyś, a nawyki żywieniowe znacznie zdrowsze. To wpłynęło na zmianę jej figury. Aby tak się jednak stało, należy odpowiednio o siebie zawalczyć.

"Nie da się schudnąć, w zdrowy sposób, 15 kg w tydzień! To niemożliwe bez narażenia swojego zdrowia czy nawet życia! W odchudzaniu nie ma cudów! Nie ma cudownych «leków». Działa dyscyplina we wdrażaniu odpowiednio dobranej (przez lekarza czy dietetyka) diety!" - przestrzegała w jednym z wpisów na Instagramie.

Kinga Rusin już kilka lat temu wyeliminowała ze swojej diety mięso, unika również przetworzonej żywności i produktów bogatych w mąkę. Stara się jeść też jak najmniej cukru. Obok diety gwiazda przywiązuje ogromną wagę do aktywności fizycznej. Pływa, jeździ na rowerze i uprawia jogę. To pozwoliło jej schudnąć niemal 20 kilogramów.

"Dostałam kilka propozycji". Kinga Rusin wróci do telewizji?

Przy okazji zdjęcia z wakacji Kinga Rusin zdradziła również swoim obserwatorom, że jej nowy rok obfituje w zawodowe propozycje.

"W mediach duży ruch... Dostałam ostatnio kilka telewizyjnych i streamingowych propozycji. To bardzo miłe. Mam o czym myśleć, ale trudno byłoby zrezygnować z pełnej wolności i smakowania świata" - przyznała w instagramowym wpisie.

Zdania internautów są w tym temacie podzielone. Jedni pragną powrotu Kingi Rusin do mediów, podczas gdy inni stanowczo jej tego odradzają. "Proszę nie rezygnować. Jest Pani obywatelem ŚWIATA, a podróże są Pani pasją", "Powinna Pani wrócić. Brakuje w mediach kobiet, które nie są jak Barbie (zewnętrznie i wewnętrznie)" - czytamy w komentarzach.

