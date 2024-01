Spis treści: 01 Kim Kardashian królową skandali? Tak zwracała na siebie uwagę

Kim Kardashian przez lata bycia w światowym show-biznesie nauczyła się, jak wzbudzać sobą zainteresowanie mediów. Gwiazda doskonale wie, co przyciąga uwagę i co należy zrobić, by jej twarz pojawiała się niezmiennie na okładkach gazet.

Kim Kardashian pokazała zdjęcia z imprezy urodzinowej. Postawiła na czerwień Niekiedy wybiera dość kontrowersyjne sposoby, szokując wręcz swoim stylem i wyjątkowymi stylizacjami na specjalne okazje. Niemal cały świat rozpisywał się chociażby na temat jej stylizacji zakładanych na Met Galę, a szczególnie wywołała kontrowersję w 2022 roku, kiedy to na czerwony dywan założyła suknię należącą do Marilyn Monroe, niszcząc tkaninę w okolicy haftek do zapinania.

Zdjęcie Stylizacja Kim Kardashian na Met Gali 2022 wzbudziła wiele kontrowersji / Taylor Hill / Contributor / Getty Images

To wywołało oburzenie znawców świata mody i fanów Marilyn Monroe, ale wówczas sama Kim Kardashian osiągnęła to, co zamierzała - rozgłos.

Celebrytka znana z programu "Z kamerą u Kardashianów" nie zawsze jednak sięga po tak radykalne środki i potrafi zaskoczyć media i fanów w znacznie lepszy, przyjemniejszy sposób.

Celebrytka nie do poznania. Naturalna twarz Kim Kardashian

Nie da się ukryć, że Kim Kardashian, podobnie jak jej siostry, jest fanką zabiegów medycyny estetycznej. Przez lata gwiazda korzystała z ofert klinik medycyny estetycznej, by wyglądać tak, jak sobie to wymarzyła.

Fani nigdy już nie zobaczą naturalnie wyglądającej gwiazdy, bo operacje plastyczne zmieniły jej twarz bezpowrotnie, a gwiazda dba o to, by nie widać było po niej oznak starzenia się.

W wyglądzie Kim Kardashian zaszła jednak wyjątkowa zmiana, która dodała jej więcej uroku, niż niejeden zabieg plastyczny. Celebrytka coraz częściej pokazuje się w naturalnej odsłonie, rezygnując z wyrafinowanych fryzur i makijażu.

Tym razem zdjęcie przedstawiające Kim Kardashian w prostych włosach i w bardzo skąpym makijażu w stylu "no make-up" pojawiło się na jej profilu w mediach społecznościowych.

Patrząc na kim odbijającą się w lustrze, trudno rozpoznać w niej gwiazdę, która na czerwonym dywanie pojawia się zazwyczaj w ciemnym makijażu oka i mocno podkreślonych kościach policzkowych.

Fanom jednak bardzo spodobała się taka odmiana i nie szczędzili swojej ulubienicy komplementów pod nowym zdjęciem:

"Nowa twarz? Kto to jest?", "Kim, wyglądasz piękniej niż kiedykolwiek" - pisali internauci pod nową fotografią.

