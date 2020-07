Kinga Rusin wypoczywa na Mazurach

Kinga Rusin jest jedną z tych kobiet, które pięknieją z wiekiem. 49-latka jest miłośniczką zdrowego stylu życia i naturalnej pielęgnacji.

Zdjęcie Kinga Rusin stawia na naturę /Mateusz Jagielski /East News

Rusin pracę przed kamerą rozpoczęła w 1993 roku. Po ślubie z Tomaszem Lisem wyjechała do Stanów Zjednoczonych. W 1998 r. wróciła do Polski i zaczęła prowadzić program "Wizjer TVN". Na kilka lat przerwała karierę, aby zająć się wychowywaniem dwóch córek.

Reklama

Do TVN-u powróciła w 2005 r., dołączając do grona prowadzących w programie śniadaniowym "Dzień dobry TVN", gdzie pracuje do dziś. Była także gospodynią programów Agent - Gwiazdy" i "You Can Dance - Po prostu tańcz".

Dziennikarka od 10 lat jest związana z Markiem Kujawą. Wspólnie prowadzą firmę produkującą kosmetyki naturalne.

Rusin uwielbia podróżować, ale obecnie wypoczywa nie (jak dotąd) w tropikach, ale nad polskimi jeziorami.

Pani Kinga aktywnie spędza czas, a w mediach społecznościowych pochwaliła się zdjęciem, do którego pozuje w kostiumie kąpielowym i z ukochanym psem Czarkiem na rękach. Zdjęcie zrobiła reżyserka pokazów mody - Katarzyna Sokołowska.

Okazuje się, że dziennikarka jest w rewelacyjnej formie, a sylwetki może pozazdrościć jej niejedna 20-latka.

Zobaczcie zresztą sami! Też jesteście pod wrażeniem?