Kinga Zawodnik uważa, że operacja bariatryczna wcale nie jest drogą na skróty. Przyznaje, że to ciężka praca, która potrwa do końca życia. To przede wszystkim zdrowe nawyki żywieniowe i "poukładanie sobie w głowie wszystkiego".

"To przede wszystkim zaakceptowanie swoich problemów i pogodzenie się z tym, że otyłość to choroba. Sama długo z tym walczyłam i nie dopuszczałam do siebie informacji, że jestem chora i powinnam się leczyć. Operacja bariatryczna to najskuteczniejsza chirurgiczna metoda leczenia otyłości, ale to nie rozwiązuje problemów. Bo my, osoby otyłe, nie mamy chorych żołądków, tylko głowę. Ale uświadomienie sobie tego też wymaga dużo czasu. Jeśli przez 30 lat zapuszczałam się i jadałam śmieciowe jedzenie, to nie zmienię nagle swojego życia o 180 stopni. To jest bardzo długi proces" - przyznała Kinga Zawodnik w rozmowie z serwisem Onet Kobieta.