Chociaż może to wydawać się banalne, wielkie gwiazdy takie jak Jennifer Aniston (55 lat) czy Beyoncé (43 lata) podkreślają, jak ważne jest regularne picie wody. Nawodnienie to bowiem klucz do zdrowej, promiennej i napiętej skóry. Aniston co rusz wyznaje, że codziennie wypija co najmniej 2 litry wody, a to pomaga jej utrzymać młodzieńczy wygląd.