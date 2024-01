Spis treści: 01 Zawirowania w życiu prywatnym

02 Metamorfoza Kelly Clarkson. Tak udało się jej schudnąć

03 Kelly Clarkson: kariera

Kelly Clarkson w ostatnim czasie przeszła dość szokującą metamorfozę. W ostatnich miesiącach amerykańska piosenkarka sporo schudła, a efekty chętnie pokazuje na swoim Instagramie. W czym tkwi sekret jej przemiany?

Zawirowania w życiu prywatnym

W życiu prywatnym Clarkson w ostatnim czasie sporo się działo. Piosenkarka ma za sobą rozwód z Brandonem Blackstockiem. Para doczekała się dwójki dzieci - córki River Rose i syna Remingtona Alexandra. Mówiło się, że to rozstanie z mężem było przyczynkiem do zmiany stylu życia.

Spore poruszenie wywołała wizyta piosenkarki w październiku 2023 roku w programie Jimmy’ego Fallona. Clarkson już wtedy zaprezentowała odmienioną sylwetkę. Już wtedy pojawiły się spekulacje, że przemiana nie jest zasługą wyłącznie zmiany trybu życia na bardziej aktywny. Pojawiały się głosy, że to również efekt przyjmowania tabletek na odchudzanie. Gwiazda w najnowszym wywiadzie rozprawiła się z plotkami raz na zawsze. Jak udało się jej schudnąć? Szczegóły zdradziła w rozmowie z magazynem "People".

Metamorfoza Kelly Clarkson. Tak udało się jej schudnąć

Zdjęcie Kelly Clarkson zaskoczyła metamorfozą. Tak teraz wygląda amerykańska piosenkarka / Weiss Eubanks/NBCUniversal via Getty Images / Getty Images

Clarkson ujawniła, że w jej przypadku kluczem do utraty wagi była dopasowana do jej potrzeb dieta, jak i stosowanie się do zaleceń lekarza.

- Jem zdrowo. Schudłam, bo słuchałam lekarza, a przez kilka lat tego nie robiłam. Przez 90 proc. czasu czuję się dobrze, a dieta białkowa w moim przypadku świetnie działa. Wybaczcie wegetarianie z całego świata: jestem dziewczyną z Teksasu i lubię mięso - powiedziała w rozmowie z "People".

Utracie kilogramów sprzyjają również spacery po Nowym Jorku. Gwiazda po rozwodzie postanowiła przeprowadzić się właśnie tutaj. - W Los Angeles byłam bardzo nieszczęśliwa. Ten stan trwał przez kilka lat. Potrzebowałam świeżego startu - wyznała.

Wraz z nią do Nowego Jorku, przeniósł się również "The Kelly Clarkson Show". Teraz talk-show prowadzony przez piosenkarkę jest nagrywany właśnie w tym mieście. - Nie mogłam zostać dłużej w Los Angeles ze względu na zdrowie psychiczne. Zrobiłam to dla siebie i moich dzieci. One też nie czuły się tutaj najlepiej. Przez ostatnie lata po prostu pojawiałam się, uśmiechałam i robiłam co do mnie należało. Ale to rozdzielanie na części jest możliwe tak długo, dopóki się nie złamiesz - wyznała gwiazda.

I tak, dzięki przeprowadzce Clarkson zaczęła więcej spacerować. Przyznała, że to "niezły trening", który pomógł jej w utracie zbędnych kilogramów. Amerykańska piosenkarka przyznała, że nie stosuje żadnych specjalnych treningów.

Kelly Clarkson: kariera

Zdjęcie Amerykańska piosenkarka na planie swojego talk show "The Kelly Clarkson Show" / Weiss Eubanks/NBCUniversal via Getty Images / Getty Images

Kelly Clarkson swoją muzyczną karierę rozpoczęła od popularnego w latach 2000. programu "American Idol". W 2002 roku wygrała pierwszą edycję programu. Jej kariera zaczęła nabierać tempa - jeszcze w tym samym roku wydała debiutancki krążek "Thankful". Jednak to utwory z kolejnego krążka zatytułowanego "Breakaway" podbiły światowe listy przebojów. Wystarczy wspomnieć chociażby o przebojach takich jak "Because of you", "Since U Been Gone", "Behind These Hazel Eyes" czy tytułowym "Breakaway".

Clarkson zdobyła trzy nagrody Grammy, w tym za najlepszy popowy album "Breakaway" (2006) i "Stronger" (2013). Clarkson ma koncie 10 albumów studyjnych. Ostatni z nich to "Chemistry", wydany w czerwcu 2023 roku. Krążek jest nominowany do Nagród Grammy w kategorii "Najlepszy album wokalny pop".

W rozmowie z "Variety" we wrześniu 2022 roku przyznała, że praca nad "Chemistry" zajęła jej dwa lata. - Jest tu i zawód miłosny, i smutek - powiedziała.

Z kolei w 2020 roku podczas wizyty w "Sunday Show Today" opisała planowany jeszcze wtedy album jako "każdą emocję, doświadczaną od początku do końca związku". Clarkson wyznała, że jest to najbardziej osobisty album w jej karierze i ma dla niej terapeutyczne działanie. Piosenkarka zdradziła, że w trakcie rozwodu napisała niemal 60 piosenek.

Clarkson prowadzi również "Kelly Clarkson Show". Program zadebiutował w 2019 roku i do momentu przeprowadzki gwiazdy, był nagrywany w Universal Studios Lot w Kalifornii. Teraz produkcja została przeniesiona 30 Rockefeller Plaza w Nowym Jorku.

Do swojego programu Kelly zaprasza znanych i lubianych - w jej programie gościli już m.in. Margot Robbie, Avril Lavigne, Eva Longoria, Salma Hayek, Ben Affleck, Matt Damon, Helen Mirren, Jane Fonda, Jennifer Lopez czy Pink. W trakcie programu ma miejsce tzw. "Kellyoke", w trakcie którego Clarkson wykonuje covery znanych przebojów. "Kelly Clarkson Show" zdobył 15 Nagród Daytime Emmy, w tym m.in. dla najlepszego talk show.

