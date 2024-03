Klaudia El Dursi swoją rozpoznawalność zdobyła dzięki programowi "Top Model". Podczas castingu do ósmej edycji zachwyciła jurorów swoim pięknem i charyzmą. Dzięki temu jury wręczyło jej złoty bilet, będący specjalną przepustką do domu modelek. Mimo że nie doszła do finału, gwiazda stała się ulubienicą widzów.