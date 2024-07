Klaudia El Dursi pokochała truskawkowo-mleczne paznokcie. Oto jak je nosi

Klaudia El Dursi już od jakiegoś czasu promuje manicure, który jest prawdziwym hitem sezonu. Chodzi o "strawberry milkshake", czyli paznokcie w kolorze truskawkowego shake’a. Ten kolor to w skrócie biel z odrobiną czerwieni, które tworzą razem bardzo jasny, subtelny róż. Prezenterka i modelka nosiła już takie paznokcie w Kolumbii, podczas nagrywania "Hotelu Paradise" i nie zrezygnowała z nich po powrocie do domu. Nic dziwnego, bo według stylistek, kolor ten ma mnóstwo zalet.

Paznokcie "strawberry milkshake" pasują dosłownie do wszystkiego - ten odcień jest bardzo neutralny i nie gryzie się z żadnym kolorem. Truskawkowo - mleczny manicure jest świetnym dopełnieniem zarówno tych luźnych, sportowych stylizacji jak i eleganckich propozycji na wielkie wyjścia. Co ważne, kształt paznokci również nie ma w przypadku tego trendu żadnego znaczenia - równie dobrze wygląda on na migdałowych jak i prostokątnych paznokciach.