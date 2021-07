Klaudia Halejcio chwali się nowym, luksusowym domem! Robi wrażenie?

Nowy etap w życiu aktorki

Ostanie miesiące wydają się dla aktorki szczególnie ważne. Klaudia Halejcio niedawno powitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Nel urodziła się 2 czerwca i od tego czasu jest oczkiem w głowie mamy. Halejcio na Instagramie często pokazuje, jak opiekuje się maleństwem i zaznacza, że córeczka to największe szczęście, jakie ją spotkało. "Ten maluszek dał mi niesamowitą siłę i energię. Urodziłam nie tylko swój największy skarb, ale narodziłam się również na nowo" - napisała aktorka pod jednym z postów. Rodzinne zdjęcia młodej mamy i córeczki na Instagramie biją rekordy popularności.

Dom marzeń!

Jak się okazuje, aktorka ma jeszcze jeden niezwykle ważny powód do radości. Klaudia Halejcio wraz z partnerem właśnie odebrali klucze do nowego domu. To właśnie tam zamieszkają z Nel.

Nowy dom aktorki prezentuje się naprawdę imponująco. To nowoczesny projekt, utrzymany w bieli i szarości. Na zdjęciu, które opublikowała Halejcio wydać przeszkloną fasadę, która robi ogromne wrażenie. Rezydencja otoczona jest zielenią. Dzięki wysokim drzewom wokół miejsce wydaje się ciche i kameralne. Aktorka przyznała, że długo trzymała przeprowadzkę w tajemnicy i cieszy się, że nareszcie może pokazać nowe miejsce obserwatorom.

Wielki powód do radości

To, jak dom wygląda wewnątrz, nadal pozostaje tajemnicą. Na InstaStory aktorka pokazała część salonu - z ozdobnym kominkiem wykonanym z marmuru pośrodku. Zaznaczyła także, że zamierza prezentować kolejne pomieszczenia stopniowo. Fani aktorki nie mogą się doczekać, nie kryją radości i gratulują młodym rodzicom tak ważnej decyzji. "Jak miło widzieć, że ktoś spełnia marzenia. Nic tylko brać przykład. Szczęścia w nowym domu", "Niech się cudowanie mieszka i wychowuje córkę", "Szczęścia - na dziś, na jutro, na zawsze!" - życzliwie piszą podekscytowani followersi Halejcio.

