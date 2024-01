Klaudia Halejcio szaleje w Zakopanem. Postawiła na młodzieżowy look

Klaudia Halejcio znana jest ze swojego zamiłowania do podróży. Gwiazda systematycznie planuje dłuższe lub nieco krótsze wypady, starając się złapać podczas wycieczek niewielki oddech od codzienności. Przy okazji nie zapomina, by dostarczyć dokładnej relacji z wyjazdu swoim fanom.

Zupełnie niedawno aktorka wybrała się na Malediwy. Ten wypad nie należał jednak do udanych. Z powodu kapryśnej pogody gwiazda nie mogła bowiem cieszyć się wyjazdem w pełnej krasie. Niewielkie niezadowolenie postanowiła zrekompensować jej stolica polskich Tatr, witając Klaudię Halejcio słoneczną, wręcz zachęcającą do zimowych spacerów pogodą.

"Wyjechałam na urlop jest słońce! Szok" - żartowała pod jedną z fotografii. Promienie słońca zachęciły jednocześnie Klaudię Halejcio do eksperymentów z modą. Jej najnowsza stylizacja jest prawdziwym hitem! Pojawił się tylko jeden problem.

Zimowa Klaudia Halejcio chwali się stylizacją. To hit!

Klaudia Halejcio słynie z dziewczęcych stylizacji i zamiłowania do pastelowych barw. Nonszalanckie na co dzień zestawienia nie przekreślają jednak zupełnie jej chęci do eksperymentów z modą. Podczas występów na czerwonym dywanie gwiazda raz za razem zachwyca kobiecymi stylizacjami, sprawiając, że wszystkie oczy są wówczas skierowane właśnie na nią.

O modnych stylizacjach Klaudia Halejcio nie zapomniała również podczas wypadu do Zakopanego. Gwiazda spakowała między innymi ultra modną, ale mało praktyczną w przypadku wyjazdu w góry kreację.

Aktorka, pozując na tle gór, zaprezentowała światu krótki, szary kożuszek, który zestawiła z cienkim sweterkiem. Całą uwagę zdają się jednak skraść zachwycające dżinsy. Model z dziurami oraz gumkami na kostkach szybko znalazł się na ustach internautek. Swoją stylizację Klaudia Halejcio uzupełniła modnymi okularami oraz trampkami.

Burza w komentarzach. Internauci dopytują o jeden szczegół

Tej stylizacji nie można odmówić. Kiedy pogoda za oknem sprzyja, a w naszych planach są jedynie niemęczące aktywności na zewnątrz, warto, wzorem Klaudii Halejcio, postawić na podobny, dziewczęcy look. Przy okazji warto pamiętać, że pogoda w górach bywa nieprzewidywalna. Pod ręką nie zaszkodzi więc mieć czapki, rękawiczek i ciepłego szalika.

Swój zachwyt w komentarzach wyrazili także internauci. "Góry górami, ale jaka obłędna stylówka", "Jesteś takim sztosem, że aż nie da się przejść obojętnie", "Stylówka sztos" - piszą. Jeden szczegół zwrócił jednak ich największą uwagę. Mowa o modnych dżinsach. "Ale czad jeansy!", "Boskie spodnie" - czytamy w komentarzach.

