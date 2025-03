VII edycja Ogólnopolskiego Badania Podróżników - opowiedz, jak podróżowałeś w 2024 roku i wygraj wyprawę na Islandię

"Rok 2024 był rekordowy dla polskiej branży turystycznej - zarówno pod względem liczby wyjazdów, jak i aktywności podróżników. W tegorocznej edycji badania chcemy sprawdzić, jak ten boom turystyczny przełożył się na decyzje, zachowania i preferencje Polaków - co wybierają, jak planują podróże, i jakie mają oczekiwania wobec wyjazdów w 2025 roku" - komentuje Marcin Glądała, współinicjator badania.

Na respondentów czeka szansa na wygranie wyjątkowych nagród - tygodniowej wyprawy na Islandię oraz sprzęt outdoorowy. Łączna pula nagród to 14 000 zł. Dodatkowo po wypełnieniu ankiety, uczestnicy badania poznają swój podróżniczy profil generowany na podstawie ich odpowiedzi. Przekonaj się, czy jesteś backpackerem, poszukiwaczem przygód, odkrywcą, a może wczasowiczem?

Badanie potrwa do 30 kwietnia, a jego podsumowaniem będzie raport przygotowany przez Instytut Badawczy MANDS - dostępny bezpłatnie dla mediów, branży turystycznej i uczestników już w czerwcu.

Aby wziąć udział w badaniu, wystarczy wejść na www.badaniepodroznikow.pl i wypełnić ankietę. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich podróżujących - niezależnie od tego, czy masz za sobą zdobycie Mount Everestu, czy preferujesz city break w Rzymie - to badanie jest dla Ciebie. Od all inclusive po eskapady przez dżunglę - każdy głos ma znaczenie. Podróżniku - daj się poznać.