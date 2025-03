Lekkie, aromatyczne i obłędnie smaczne. Oto najlepsze, wiosenne zupy

Wiosenny bulion z młodymi warzywami

Jeśli został ci rosół z niedzielnego obiadu, z powodzeniem wykorzystasz go do przygotowania wiosennej zupy z młodymi warzywami. Bazę takiego dania już masz - aromatyczny wywar drobiowy lub drobiowo-wołowy. Teraz wystarczy sięgnąć po kilka dodatków.

Składniki

bulion,

3 marchewki,

1 młoda pietruszka,

pół selera,

1 łodyga selera naciowego,

1 młody por,

100 g groszku,

100 g fasolki szparagowej,

świeża natka pietruszki,

makaron.

Przepis

Wykonanie jest banalne. Przecedzony rosół wstawiamy na palnik i podgrzewamy. Wszystkie warzywa myjemy, a te, które wymagają obrania, obieramy, następnie siekamy w kostkę i dodajemy do rosołu. Zupę gotujemy do momentu, aż warzywa będą miękkie. Zupę możemy dosolić, o ile rosół, którego używamy, nie jest już wystarczająco słony. Na koniec dodajemy umytą i posiekaną natkę pietruszki. Zupę podajemy z ugotowanym makaronem.

Zupa z fasolki szparagowej z pulpetami z indyka

Zupa z fasolki szparagowej to z pewnością smak lata. Charakteryzuje się ona aksamitną konsystencją i sycącą "wkładką" w postaci delikatnych pulpetów. Ten przepis wyszedł spod ręki samego Karola Okrasy, który na youtubowym kanale Kuchni Lidla pokazał, jak taką zupę przygotować.

Składniki

3 ząbki czosnku,

3 liście laurowe,

50 g masła,

mielony pieprz czarny,

sól,

oliwa,

1 łyżka suszonego majeranku,

1 sztuka włoszczyzny,

2 litry bulionu warzywnego,

500 g fasolki szparagowej,

150 ml śmietanki 30 proc.,

świeży koperek.

Pulpety

50 g kaszy jęczmiennej,

2 łyżeczki mielonej kurkumy,

500 g mielonego mięsa z indyka,

pieprz,

sól,

1 łyżka suszonego majeranku,

świeży koperek.

Przepis:

Kaszę gotujemy w lekko osolonej wodzie. Z włoszczyzny przygotowujemy wywar warzywny. Marchewkę, seler i pietruszkę kroimy w kostkę i przesmażamy na rozgrzanej oliwie z dodatkiem masła (warto to robić w garnku przeznaczonym do smażenia). Dodajemy liście laurowe oraz czosnek posiekany w plasterki. Doprawiamy solą i pieprzem. Całość mieszamy i podsmażamy na niewielkiej mocy palnika do momentu, aż warzywa lekko zmiękną.

Do podsmażonych warzyw ostrożnie dolewamy wywar warzywny i wsypujemy majeranek. Całość zostawiamy na małej mocy palnika.

Czas na pulpety. Mięso przekładamy do miski i dodajemy ugotowaną kaszę jęczmienną. Doprawiamy solą, pieprzem, majerankiem i kurkumą. Do miski dodajemy również posiekany, świeży koper. Wszystkie składniki mieszamy i wyrabiamy do jednolitej, zwartej konsystencji.

Do garnka z gotującymi się warzywami dodajemy pokrojoną na mniejsze kawałki fasolkę szparagową. Fasolka powinna gotować się przez kilka minut, aż zrobi się miękka, ale nadal będzie chrupiąca.

Do miseczki wlewamy kilka łyżek gorącej zupy i dodajemy śmietankę. Całość mieszamy i wlewamy do garnka z zupą. Do zabielonej zupy dodajemy pulpety. Nie musimy ich formować w dłoniach. Wystarczy, że za pomocą łyżki będziemy formować niewielkie kawałki mięsa i bezpośrednio dodawać je do zupy. Na koniec do zupy dodajemy posiekany koper. Całość gotujemy jeszcze kilka minut.

Zupa ze świeżego szczawiu smakuje wyśmienicie 123RF/PICSEL

Zupa ze świeżego szczawiu

Zupa szczawiowa przygotowana przez babcię na wsi, to z pewnością powrót do dziecięcych smaków. Z powodzeniem możemy zrobić ją w domu, ale zdecydowanie warto poczekać na okres, kiedy dostępny będzie świeży szczaw.

Składniki

400 g świeżego szczawiu,

4 ziemniaki,

1 litr wywaru warzywnego z włoszczyzny,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

oliwa,

sól,

pieprz,

150 ml śmietanki 30 proc.,

5 jajek ugotowanych na twardo.

Przepis

Z włoszczyzny gotujemy wywar warzywny. Cebulę i czosnek siekamy w drobną kostkę, następnie warzywa przesmażamy na rozgrzanej oliwie. Zeszklone warzywa przekładamy do garnka i wlewamy wywar warzywny.

Ziemniaki obieramy, myjemy i kroimy w mniejsze kawałki, następnie przekładamy je do garnka z wywarem warzywnym. Szczaw dokładnie myjemy, kroimy w mniejsze kawałki i dodajemy do zupy. Zawartość garnka gotujemy do momentu, aż warzywa będą miękkie. Doprawiamy solą i pieprzem.

Do miseczki wlewamy kilka łyżek gorącej zupy i dodajemy śmietankę. Całość mieszamy i wlewamy do garnka z zupą. Zupę gotujemy jeszcze przez kilka minut. Poddajemy z ugotowanymi na twardo jajkami.

Anna Szymańczyk o samoakceptacji i przekuwaniu przeszkód w sukces INTERIA.PL