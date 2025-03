Bociany – symbol polskiego krajobrazu i tradycji

Bociany są mistrzami migracji. Co roku pokonują tysiące kilometrów, lecąc do Afryki na zimę, by wiosną powrócić do swoich gniazd. Bociany mogą przelecieć nawet 10 000 km. Najszybszy odnotowany przelot do Afryki zajął zaledwie 14 dni! Powrót do Europy jest zazwyczaj krótszy niż odlot, ponieważ bociany spieszą się, by jak najszybciej zająć najlepsze miejsca lęgowe. Samiec, który pierwszy pojawi się w gnieździe, broni go przed innymi rywalami i czeka na swoją partnerkę. Jeśli ta nie wróci, znajduje inną samicę.