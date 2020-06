Klaudia Halejcio tańczy i pozuje na stole

Klaudia Halejcio znana jest ze swoich szalonych pomysłów i wciąż zaskakuje fanów. Aktorka serialowa i gwiazda komedii "Last Minute" wyrasta na prawdziwą królową Instagrama.

Zdjęcie Klaudia Halejcio publikuje na Instagramie mnóstwo zdjęć i zabawnych filmików /Artur Zawadzki/REPORTER /Reporter

Halejcio postanowiła przyłączyć się do akcji gwiazd i celebrytów, mającej na celu zachęcenie Polaków do spędzenia wakacji w kraju. Aktorka wybrała Podhale - odwiedziła Szczawnicę, Zakopane i zaszyła się w przepięknym, drewnianym domu, położonym w uroczej wiosce Obidowa.

Reklama

- Z dala od zgiełku miasta. ☺️☀️����Chcieliśmy zapomnieć o gwarze wielkiego miasta i pozwolić otulić się naturze. Cisza, spokój i zapach przyrody... tego szukaliśmy przez ostatnie dni ☺️- napisała gwiazda.



Klaudia nie była jednak w stanie usiedzieć w miejscu i przygotowała dla fanów niespodziankę. Aktorka nagrała filmik do piosenki Solange Knowles (siostry słynnej Beyonce) "Tell me the truth". Ubrana w dżinsy i różowe retro body z napisem Barbie faktycznie wygląda jak żywcem wyjęta z teledysków z końcówki lat 90. Klaudia wije się na stole i drewnianej skrzyni, a nawet tańczy, podwieszona na drewnianych balach. Filmik zachwycił fanów Klaudii, skomplementowała go nawet sama Sonia Bohosiewicz.