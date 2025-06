Autorką metody jest Lauren Giraldo, amerykańska influencerka , która szukała prostego sposobu na poprawę sylwetki. Nie chciała chodzić na siłownię, podnosić ciężarów ani biegać. Potrzebowała treningu, który zmieści się w grafiku, nie będzie wymagał nadludzkiego wysiłku, a mimo to przyniesie realne rezultaty. Tak powstało 12-3-30, czyli chodzenie na bieżni przez 30 minut, przy prędkości 3 mile na godzinę (ok. 4,8 km/h) i nachyleniu 12% .

Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to tylko szybki spacer, ten układ parametrów robi różnicę. Spalanie kalorii jest intensywniejsze niż podczas zwykłego marszu, a do pracy angażowane są dodatkowe grupy mięśni, zwłaszcza pośladki, uda i łydki .

Co daje 12-3-30? Nie tylko utrata kilogramów

Giraldo przekonuje, że dzięki tej metodzie schudła ponad 13 kilogramów bez dodatkowych ćwiczeń . I nie jest w tym odosobniona. Trenerzy fitness i fizjoterapeuci podkreślają, że kluczowe znaczenie ma nachylenie bieżni, które zwiększa spalanie nawet o kilkadziesiąt procent w porównaniu do klasycznego chodzenia. Regularne stosowanie tej metody poprawia też ogólną wydolność organizmu, wzmacnia dolne partie ciała, a jednocześnie nie nadwyręża stawów , co czyni ją dobrą opcją dla osób z nadwagą lub początkujących.

W odróżnieniu od intensywnych interwałów czy tabaty, tutaj nie trzeba walczyć o każdy oddech. Trening jest spokojny, ale skuteczny - o ile wykonujemy go systematycznie . Efekty są widoczne po kilku tygodniach regularnych spacerów, zwłaszcza jeśli towarzyszy im deficyt kaloryczny.

W sieci nie brakuje pozytywnych opinii na temat 12-3-30. Użytkownicy TikToka i Instagrama chwalą tę metodę za prostotę, przystępność i brak presji. To trening, który da się polubić - można go wykonywać o dowolnej porze dnia, przy ulubionym serialu lub podcastach. Co więcej, nie wymaga specjalnych umiejętności ani formy startowej.