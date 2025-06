W jadłospisie seniora kluczową rolę odgrywają warzywa i owoce , które dostarczają nie tylko witamin, ale także antyoksydantów, błonnika oraz cennych mikro- i makroelementów. Jedną z najważniejszych witamin jest w itamina C - znana z właściwości wzmacniających odporność. Jej regularne spożywanie pomaga organizmowi w walce z infekcjami, co jest szczególnie istotne w okresie jesienno-zimowym, kiedy seniorzy są bardziej podatni na przeziębienia. Bogatym źródłem witaminy C są m.in. papryka, pomarańcze, grejpfruty, truskawki, brokuły i pomidory.

Dr Bartosz Kulczyński, specjalista ds. żywienia, w swoich mediach społecznościowych zwracał już niejednokrotnie uwagę, że seniorzy powinni unikać picia soków dosładzanych, a także napojów gazowanych . Badania potwierdzają, że regularne spożywanie słodzonych napojów może prowadzić do szeregu poważnych schorzeń: od stłuszczenia wątroby, przez insulinooporność, aż po zwiększone ryzyko udarów mózgu, choroby wieńcowej czy cukrzycy typu 2. Co więcej, takie napoje mają negatywny wpływ na uzębienie - szczególnie u osób starszych, u których zęby i szkliwo są już naturalnie osłabione przez upływ czasu.

Słodzone napoje wpływają również na poziom trójglicerydów, co z kolei zwiększa ryzyko chorób układu krążenia. W skrajnych przypadkach mogą przyczynić się do rozwoju dny moczanowej, niewydolności nerek, a nawet przedwczesnej śmierci. To wystarczające powody, by na stałe wykluczyć je z diety, zwłaszcza u osób starszych, które z racji wieku są bardziej narażone na skutki nieprawidłowego żywienia.