W związku z faktem, że większość naszego życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, temat jakości powietrza, którym oddychamy w naszych domach, nie umknął naukowcom. Niepokoić mogą dane WHO, według których zanieczyszczenie powietrza w gospodarstwach domowych jest przyczyną ponad 3 mln zgonów rocznie. Co mają do tego świecie zapachowe? Znacznie więcej, niż może się wydawać. Naukowcy z Uniwersytetu Kopenhaskiego ustalili, że cząsteczki uwalniane podczas palenia świec powodowały większe szkody niż taka sama dawka spalin z silników Diesla. Inne badanie, również z Danii - kraju uznawanego za popularyzatora hygge, czyli pozostawania w przytulnym wnętrzu z odpalonymi świeczkami przy dobrej książce i herbacie, udowodniło, że palenie świec odpowiada za około 60 procent zaostrzeń groźnych chorób płuc.