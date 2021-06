Klaudia Halejcio zaskoczyła swoich fanów wiadomością o ciąży, którą podzieliła się w Walentynki.

Od tego czasu chętnie dzieliła się zdjęciami rosnącego, ciążowego brzuszka.



7 czerwca gwiazda Klaudia Halejcio podzieliła się radosną nowina z fanami, że na świecie pojawiła się córeczka.



Gwiazda opublikowała nagranie ze szpitala już po fakcie, bo jak sama stwierdziła, chciała spędzić te wyjątkowe, intymne chwile sama z maleństwem w bezpiecznym otoczeniu, nie martwiąc się o to, czy ktokolwiek zakłóci jej spokój w szpitalu.



Na nagraniu Klaudia nie może powstrzymać łez. Okres połogu jest trudny dla kobiety i jest to spowodowane zmianami fizycznymi oraz psychicznymi, jakie zachodzą w ciele kobiety po wydaniu dziecka na świat.



Nic więc w tym dziwnego, że aktorka opowiadając o tym, że została mamą, płakała. Mieszanka hormonów, wzruszenia i pewnych obaw, wywołuje taki, a nie inny stan u świeżo upieczonej mamy i jest to zupełnie normalne.



Do pewnego momentu połóg był tematem tabu, ale sytuacja ta ulega zmianie i kobiety, które urodziły dziecko, chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i pokazują, jak naprawdę wygląda ich ciało po porodzie.



Tak też zrobiła Klaudia, która naturalnie, bez makijażu i we łzach pokazała się swoim fanom, a oni bardzo to docenili.



W mediach posypały się gratulacje i ciepłe słowa wsparcia dla aktorki.

Zdjęcie Klaudia Halejcio pokazała nagrania jeszcze ze szpitala, tuż po porodzie / screen / Instagram