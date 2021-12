Klaudia Helejcio pokazała urocze zdjęcie córki!

Kaludia Halejcio należy do grona polskich gwiazd, które są aktywne w mediach społecznościowych. To właśnie za ich pomocą można dowiedzieć się, co aktualnie słychać u aktorki. Klaudia Halejcio dzieli się swoimi przemyśleniami i rodzinnymi ujęciami. Aktorka postanowiła nawet nagrywać zabawne filmy na TikToku. Jej nagrania oglądają tysiące użytkowników.

Instagram Post

Klaudia Halejcio w czerwcu 2021 roku przywitała na świecie pierwsze dziecko. Od pewnego czasu to właśnie Nel jest gwiazdą na Instagramie mamy. Nie mogło więc zabraknąć zdjęć w świątecznym klimacie. Aktorka postanowiła opublikować efekt sesji na tle choinki.



Instagram Post

Fani Klaudii Halejcio nie szczędzili miłych słów. W mig pojawiło się mnóstwo komentarzy. Nie zabrakło głosów, że Nel jest podobna do taty oraz komentarzy, że jest piękna jak mama.

Chwilę wcześniej aktorka opublikowała zdjęcie partnera z córeczką. Tam również fani zachwycali się dziewczynką. "Miłość ojców do swoich malutkich córeczek jest piękna, Nel jest przesłodka" - można przeczytać pod zdjęciem.



Instagram Post

