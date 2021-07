Kontrowersyjny makijaż Anji Rubik. Wszyscy mówią o tym szczególe!

Na francuskim Lazurowym Wybrzeżu trwa właśnie 74. Festiwal Filmowy. Do Cannes przybywają gwiazdy i celebryci z całego świata, po to, by wziąć udział w wydarzeniu i pokazać się na czerwonym dywanie. Ze względu na obowiązujące w ostatnim czasie obostrzenia, to jedna z nielicznych okazji, by móc zadać szyku na tak dużym i ważnym evencie.

Rubik eksponowała zgrabną nogę

Anja Rubik na czerwonym dywanie po raz pierwszy pojawiła się już podczas premiery filmu "Bernadetta" w reżyserii Paula Verhoevena. Wówczas zachwyciła dopasowaną kreacją, która odsłaniała bardzo dużo ciała i podkreślała smukłą sylwetkę modelki. Na szczególną uwagę zasługiwało wycięcie sięgające aż do biodra. Kreację dopełniały lakierowane szpilki oraz delikatny, właściwie niewidoczny makijaż.

Wybierając suknię na premierę filmu "De son vivant" w reżyserii Emmanuelle Bercot modelka postawiła na projekt Anthony'ego Vaccarellego i pojawiła się na czerwonym dywanie w czarnej, długiej sukni Saint Laurent wykończonej piórami zarówno na dekolcie, jak i u dołu. Anja od lat przyjaźni się z dyrektorem kreatywnym i wielokrotnie brała udział w pokazach francuskiej marki. Wybór kreacji nie był więc dla nikogo zaskoczeniem. Tym razem jednak to nie suknia, a makijaż modelki wzbudziły kontrowersje. Lekki, świeży i naturalny efekt Anja przełamała mocnymi ustali w czarnym kolorze. To nietypowy wybór nawet jak na czerwony dywan. Mroczny makijaż od razu wzbudził więc zainteresowanie fotoreporterów w Cannes.

Instagram Post

Srebrna biżuteria dopełniała całość, a w oczy rzucał się głównie masywny naszyjnik przypominający wstęgę. Anja Rubik bardzo dobrze czuję się w czerni i często wybiera ten kolor na wyjątkowe okazje. Zazwyczaj dobiera do niego właśnie mocne dodatki w ciekawym kształcie.

Czarne usta - nowy hit?

Rubik na Instagramie podkreśliła, że film "De son vivant" był tak poruszający, że doprowadził ją do łez! Zarówno polskie gwiazdy, jak i fani modelki nie kryją zachwytu tym, jak prezentowała się modelka i pod zdjęciem z czerwonego dywanu zachwalają stylizację modelki. Czarne usta spodobały się między innymi Maffashion, Anecie Kręglickiej oraz Mocnice Olejnik. "Po prostu piękno i klasa" - zaznacza jedna z obserwatorek.



