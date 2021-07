Modelki leżały w trumnach! Niecodzienny pokaz mody na Ukrainie

Niektórych wizja śmierci przeraża, jeszcze inni pragną swoje odejście skrupulatnie zaplanować. Branża pogrzebowa szybko się rozwija i proponuje coraz to nowe i bardziej luksusowe rozwiązania - adresowane zarówno do zmarłych, jak i ich rodzin. Chociaż wiele osób może to szokować, chętnych na uczestnictwo w targach pogrzebowych nie brakuje. Świadczy o tym między innymi zainteresowanie "RIP Expo 2021".

W naszym kraju każdego roku umiera ponad 500 tys. ludzi, a większość bliskich odpowiedzialnych za decyzje związane z pogrzebem nie szczędzi środków na godny pochówek zmarłego. Branża usług rytualnych jest gotowa na przełomowe zmiany. Pracownicy domów pogrzebowych są gotowi na udoskonalenie swoich usług i dostarczanie ich w coraz wyższej jakości tłumaczą organizatorzy na oficjalnej stronie wydarzenia

Designerskie trumny

Społeczeństwo staje się coraz bardziej wymagające również jeżeli chodzi o pogrzeby. Trendy w modzie funeralnej zmieniają się równie szybko, jak w innych obszarach. W trakcie targów "RIP Expo 2021" uczestnicy mogli zobaczyć między innymi różnego rodzaju trumny. Niektóre ozdobione były motywami z popularnych kreskówek - to wersje dla zagorzałych fanów między innymi seriali anime. Najciekawszym eksponatem okazała się jednak trumna pochodząca ze współpracy marek Lous Vuitton i Supreme. Pochówek w niej to z pewnością dotąd niespotykany poziom luksusu.

Modelki w trumnach

Największe kontrowersje wzbudził jednak pokaz mody pogrzebowej. Modelki ubrane w stylizacje przygotowane z myślą o zmarłych leżały wewnątrz trumien. Co ciekawe, wiele z nich potraktowało to jak misję, tłumacząc, że "wszystkich nas kiedyś to spotka". Trumny przewożone były na wózkach widłowych tak, by forma prezentacji przypominała "kondukt pogrzebowy".

