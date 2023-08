Monika Olejnik lansuje odważny trend. Kwiecista mini to nie wszystko

Top Of The Top Festiwal 2023 przechodzi do historii

Za nami Top Of The Top Festiwal 2023, który jak co roku odbył się w Operze Leśnej w Sopocie. Wczorajszy koncert, zamykający tegoroczne wydarzenie muzyczne uświetniło wiele cenionych i niezwykle utalentowanych artystów. Wśród nich byli ci, którzy na polskiej scenie muzycznej działają już od kilkudziesięciu lat, jak i młode, wschodzące gwiazdy. W czwartkowy wieczór na scenie w Operze Leśnej pojawili się: Mrozu, Kayah, Kortez, Andrzej Piaseczny, Ewa Bem, Krystyna Prońko, Igor Herbut, Michał Bajor, Alicja Majewska, Małgorzata Ostrowska, Kuba Badach, Natalia Przybysz, Andrzej Lampert, Rubens, Ania Karwan, Arek Kłusowski, Natalia Nykiel, Jan Emil Młynarski, Kasia Moś, Sławek Uniatowski, Anna Rusowicz, Krystian Ochman i Łukasz Zagrobelny.

Mery Spolsky w prześwitującym koronkowym wdzianku na scenie

Wydarzenie swoim śpiewem uświetniła również Mery Spolsky - 29-letnia wokalistka, od kilku lat jedna z najbardziej rozpoznawalnych i najbarwniejszych artystek młodego pokolenia. Maria Ewa Żak - bo tak naprawdę się nazywa, słynie nie tylko z autorskich tekstów i ponadprzeciętnego głosu, ale również odważnych, niebanalnych stylizacji. Drugiego dnia Top Od The Top w Sopocie, jako prowadząca zaskoczyła widownię tzw. "nagą", prześwitującą kreacją, ozdobioną kolorowymi, cekinowymi naszywkami, do której założyła też czerwone kozaki i długie rękawiczki w tym samym odcieniu.

Instagram Post Rozwiń

W czwartkowy wieczór jej stylizacja była równie imponującą. Spolsky postawiła na dość mroczne, a zarazem seksowne wdzianko. Pojawiła się w lateksowym topie i majtkach, na które założyła prześwitującą, koronkową sukienkę z bufkami i ćwiekami na rękawach. Na stopy założyła natomiast masywne buty. Spolsky postawiła też na dość oryginalną fryzurę - wygładzone, wręcz "ulizane" włosy upięte w koka i grzywkę na bok, a także mocny makijaż.

Zdjęcie Mery Spolsky ubrała się cała na czarno. Postawiła też na "mroczne" dodatki - masywne buty i ćwieki / WOJCIECH STROZYK/REPORTER/WOJCIECH STROZYK/REPORTER / East News

Co więcej, jej na pierwszy rzut oka kontrowersyjna stylizacja bardzo spodobała się fanom. Na Instagramie, gdzie piosenkarka pochwaliła się zdjęciem w mrocznej stylizacji posypało się mnóstwo komplementów.

- Mery wyglądasz oszałamiająco!

- Ale to jest genialna stylówka!

- Cudowna kreacja i sam występ - pisali internauci w komentarzach.

Instagram Post Rozwiń

A wam podoba się oryginalny strój Mery Spolsky?