Kożuchowska zachwyca i motywuje w Australii. "Życie jest piękne"

Wyprawa Małgorzaty Kożuchowskiej trwa już kilka dni i jak można zaobserwować wyraźnie się rozkręca. Było już spotkanie z jedną z największych gwiazd światowego show-biznesu Snoop Doggiem. Były uściski i krótka wymiana zdań. Okazało się przy okazji, że raper pamięta swoją wizytę w Polsce. Bardzo miło!

Piękną rolką Kożuchowska zaskoczyła fanki w Dzień Kobiet. 8 marca na jej Instagramie pojawiło się krótkie wideo, dzięki któremu możemy podziwiać piękne widoki. Ale to nie wszystko. Film aktorka opatrzyła pięknymi życzeniami dla kobiet.

Kochane Panie! Żyjcie i kochajcie na 200%! Życie jest piękne, ale ma swoje ramy czasowe… nie odkładajcie niczego „na zaś”!

"Realizujcie swoje marzenia i plany, dbajcie o siebie, słuchajcie swojej intuicji i serca. Dajcie sobie pomóc, nie wszystko musicie zrobić same.Nie starajcie się być we wszystkim perfekcyjne. Idźcie na spacer, do kina, do teatru, zobaczcie fajną wystawę. Doświadczajcie, wzruszajcie się, zachwycajcie. I pamiętajcie: SZCZĘŚLIWE JESTEŚMY NAJPIĘKNIEJSZE!" - apeluje do Polek Kożuchowska.

W czwartek Małgorzata Kożuchowska była gościem polskiej ambasady, gdzie spotkała się z mieszkającymi w Australii Polakami. Były uśmiechy, rozmowy, wspólne zdjęcia i podpisywanie płyt z filmem "Wyszyński - zemsta czy przebaczenie", w którym Kożuchowska zagrała jedną z głównych ról.

Co jeszcze czeka polską aktorkę w Australii? Czas - i Instagram - pokaże. Będziemy obserwować.

