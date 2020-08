Kristen Johnston opłakuje młodszą siostrę

Ulubienica polskich widzów Kristen Johnston pogrążona w żałobie. Aktorka zamieściła na Twitterze poruszający wpis, w którym podała przyczynę i smutne okoliczności śmierci swojej młodszej siostry. Wspólnie walczyły z uzależnieniem.

Kristen Johnston mówi o zmarłej siostrze

Obdarzona niezwykłą urodą Kristen Johnston grała w takich przebojach TV, jak "Trzecia planeta od Słońca" czy "Ostry dyżur". Aktorka jest dwukrotną laureatką nagrody Emmy.

We wtorek Kristen Johnston podzieliła się tragiczną wiadomością o śmierci swojej młodszej siostry Julie Herschede.



Zrozpaczona faktem, że Julie przegrała walkę o trzeźwość, aktorka opublikowała w mediach społecznościowych bardzo osobiste zdjęcie, które opatrzyła wpisem:



Wczoraj moja piękna młodsza siostra Julie przegrała walkę z nałogiem.W końcu odnalazła spokój. Miała najcudowniejszym śmiech na całym świecie- napisała na Twitterze

Według informacji zamieszczonych na Facebooku zmarłej, siostra Kristen Johnston miała 51 lat i mieszkała w Whitefish Bay w stanie Wisconsin. Osierociła trzy córki: Elsę, Emmę i Annabelle.



Wspólna walka

Obie siostry przez lata zmagały się z uzależnieniem. Za szczególną pomoc w drodze do trzeźwości obie siostry uznały Hazelden Betty Ford Foundation. Kristen szczegółowo opisała swoje doświadczenia i wygraną walkę z uzależnieniem w książce "Guts: The Endless Follies and Tiny Triumphs of a Giant Disaster".



Niestety, w przypadku Julie było inaczej. W marcu zeszłego Kristen Johnston wyznała, że jest bezsilna wobec uzależnienia siostry i przyznała, że przestała pomagać jej w utrzymaniu trzeźwości.



Aktorka w wywiadzie dla Entertainment Weekly z 2012 r. przyznała, że była na odwyku.

Wspominała również wstrząsające doświadczenie z 2006 roku, które zmieniło wszystko. Kristen została przetransportowana do szpitala po tym, jak przez nadużywanie alkoholu i środków przeciwbólowych, pękł jej wrzód na żołądku.

Aktorka mówi, że czuła i słyszała moment, kiedy to się stało.

Czułam to. To było jak uderzenie.

Zdjęcie Kristen Johnston w 2005 roku / Everett Collection / Everett Collection/EAST NEWS / East News