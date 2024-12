We wtorek rano Kate dołączyła do swojego męża, Williama, księcia Walii, na spotkaniu z szejkiem Tamimem bin Hamadem bin Khalifą Al Thani i jego żoną Sheikhą Jawaher, rozpoczynając tym samym ich dwudniową wizytę.

Po tym wydarzeniu dwie pary wróciły do pałacu w procesji powozów, aby zjeść lunch w królewskiej rezydencji. Podczas powitania katarskiej rodziny królewskiej, księżna Kate miała na sobie bordowy płaszcz i pasujące do niego nakrycie głowy. I tyle wystarczyło, by wyglądała olśniewająco.