Księżna Kate kradnie całą uwagę. Królowa małżonka Camilla nie jest zadowolona?

Księżna Kate i jej popularność, sięgająca poza granice Wielkiej Brytanii jest jej wielkim sukcesem i powodem do radości dla rodziny królewskiej. Problem zaczyna pojawiać się wtedy, gdy podczas rozmaitych wydarzeń obecne są księżna Kate i królowa małżonka Camilla.

Księżna Kate nie posiada się ze szczęścia. Jej rodzina się powiększyła Choć to Camilla powinna grać pierwsze skrzypce u boku obecnego króla, to i tak cała uwaga skupia się na Kate. Tak było i tym razem, gdy brytyjska rodzina królewska gościła w Londynie Yoon Suk-yeol, prezydenta Korei Południowej i jego żonę, Pierwszą Damę - Kim Keon Hee.

Wszyscy najważniejsi uczestnicy tego spotkania wybrali stylizacje w stonowanych kolorach - Camilla założyła płaszcz w kolorze ciemnego granatu, a Pierwsza Dama Korei Południowej wybrała stylizację w szarościach.

Zdjęcie Księżna Kate wyróżniała się na tle pozostałych, ważnych uczestników wydarzenia / Max Mumby/Indigo / Contributor / Getty Images

Nic więc dziwnego, że Kate wyróżniała się na ich tle, skąpana w mocnej czerwieni. Żona księcia Williama postanowiła zaprezentować się w pelerynie z ozdobną kokardą pod szyją i w kapeluszu ze sporym rondem w tym samym kolorze, co jej okrycie.

Brytyjskie media uznają, że wybór koloru stylizacji był swego rodzaju hołdem Kate dla królowej Elżbiety II.

Królowa Elżbieta II przez całe swoje panowanie słynęła z monochromatycznych strojów w jaskrawych kolorach, do tego stopnia, że zyskała przydomek "Tęczowej Królowej".

Czułe gesty z Williamem. Tak Kate skupiła na sobie uwagę zebranych

Strój i modowa rywalizacja z królową małżonką Camilla, to nie wszystko, czym księżna Kate skradła uwagę podczas tego wydarzenia. Kate i William przez pewien czas wypadali blado na tle Meghan Markle i księcia Harry'ego jeżeli chodzi o okazywanie sobie uczuć podczas publicznych wystąpień.

Każdy ich romantyczny gest był odnotowywany i komentowany. Tak było i tym razem, gdy książę William postanowił pogładzić żonę czule po plecach.

Zdjęcie Księżna Kate podczas wystąpienia nie szczędziła czułych gestów mężowi / Samir Hussein / Getty Images

Kate nie pozostała dłużna mężowi i z czułością go objęła. Takie zachowanie bardzo spodobało się brytyjskiej prasie. To miła odmiana dla fanów rodziny królewskiej, którzy martwili się o nastrój Kate oraz o jej relacje z mężem podczas ostatniego Dnia Pamięci, kiedy to księżna Kate była niezwykle posępna.

To tylko gra pozorów? Księżna Kate przyłapana w aucie

Okazuje się jednak, że księżna Kate nie tryskała dobrym humorem od samego początku tego wydarzenia. Wraz z księciem Williamem została przyłapana w aucie, gdy udawali się na spotkanie z prezydentem Korei Południowej i jego żoną.

Zdjęcie Jak naprawdę wygląda sytuacja między księżną Kate a księciem Williamem? / WPA Pool / Getty Images

Wówczas mina księżnej Kate była bardzo dyskusyjna, a niepokoić może fakt, że w ogóle w trakcie jazdy nie rozmawiała z mężem, a wręcz - nawet na niego nie patrzyła.

Czy czułe gesty i uśmiechy księżnej Kate podczas wystąpień publicznych to tylko gra pozorów? Co tak naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami pałacu między księżną Kate a księciem Williamem?