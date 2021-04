Brytyjska rodzina królewska nie ma ostatnio dobrej passy. Wywiad Meghan Markle, w którym wyjawiła wszystkie ciemne strony monarchii, mocno zachwiał reputację rodziny królewskiej w całym świecie. Nic więc dziwnego w tym, że teraz królowa Elżbieta II próbuje ratować swój wizerunek.

Reklama

Zdjęcie Królowa Elżbieta II i książę Karol zaskoczyli wszystkich niespodziewanym spotkaniem /Chris Jackson /Getty Images

Królowa Elżbieta ma ostatnio sporo problemów na głowie - pandemia, choroba sędziwego męża i konflikty w rodzinie.

Reklama

Wszystko to także pogarsza odbiór rodziny królewskiej przez poddanych, jako niezachwianej, mocarnej monarchii.



Królowa robi co w jej mocy, by uspokoić Brytyjczyków i resztę świata i zapewnia, że nic złego nie dzieje się za murami pałacu.



Dlatego Kate i William chętnie odwiedzają różne instytucje i z uśmiechem na twarzach rozmawiają z poddanymi.



Ostatnio nawet sama królowa pojawiła się publicznie i zachwyciła wiosenną stylizacją.



Teraz, by uciąć spekulacje na temat złych stosunków z synem - księciem Karolem - na oficjalnym profilu rodziny królewskiej w mediach społecznościowych pojawiło się ich wspólne zdjęcie.



Matka i syn spotkali się w ogrodach posiadłości Frogmore House, by uciąć sobie tam pogawędkę.



To przerwanie milczenia ma zakończyć spekulacje prasy na temat upadającej monarchii. Królowa i książę Karol chętnie uśmiechali się do zdjęcia i wyglądali na zrelaksowanych.



Czy to wystarczy, by przekonać świat o tym, że nie dzieje się nic niepokojącego?

Zdjęcie Matka i syn spotkali się w ogrodach w posiadłości Frogmore House / Chris Jackson / Getty Images

Zdjęcie Królowa Elżbieta przygotowuje syna do przyjęcia roli króla / REX/Shutterstock / East News

***

Zobacz również:



Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>