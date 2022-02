W niedzielę Pałac Buckingham przekazał informację, że królowa Elżbieta II uzyskała pozytywny wynik testu na obecność Covid-19. Nie jest to jednak zaskoczeniem, bo obawy o zdrowie 95-letniej monarchini pojawiły się zaraz po tym, jak jej syn, książę Karol, tydzień temu zaraził się wirusem po raz drugi.



Z informacji, które podają angielskie media wynika, że królowa Elżbieta II mogła "złapać" wirusa właśnie od niego. Książę Karol widział się bowiem z matką zaledwie dwa dni przed swoim pozytywnym testem. Oczywiście sporo zależy od tego, kiedy Karol zaraził się wirusem, bo nie ma pewności, że podczas spotkania z królową wciąż rozsiewał zarazki.



Reklama

Naukowcy uważają, że osoby zarażone Covid-19, mogą przesyłać go dalej na około dwa dni przed wystąpieniem objawów i do 10 dni po. Inaczej sprawa wygląda w przypadku wariantu Omicron - okres inkubacji wirusa wynosi od trzech do pięciu dni.

Wiemy już, że książę Karol spotkał się z królową we wtorek 8 lutego, a pozytywny wynik testu otrzymał w czwartek 10 lutego. Poprzedniego wieczoru wziął także udział w przyjęciu British Asian Trust w centrum Londynu, gdzie uścisnął dłonie wielu znanym ludziom, w tym np. Priti Patel i Rishi Sunak. Brytyjskie media podają jednak, że królowa mogła zarazić się wirusem od kogoś innego - wśród osób pracujących w zamku Windsor zdiagnozowano wiele przypadków koronawirusa.

Zobacz również: Książę Karol ma koronawirusa. Po raz drugi!





Książę Karol zaraził królową Covid-19? Wiemy, jak się czuje

Po tym jak tydzień temu pojawiły się informacje o pozytywnym teście na Covid-19 księcia Karola, Pałac Buckingham przekazał informację, że królowa, która jest po trzech dawkach szczepionki nie wykazuje żadnych objawów choroby. Elżbieta II miała pozostać jednak pod obserwacją.

Teraz wiemy, że 95-letnia królowa doświadcza jedynie łagodnych objawów, które przypominają lekkie przeziębienie i już za kilka dni powinna wrócić do swoich obowiązków.

- Pałac Buckingham potwierdza, że królowa uzyskała dziś pozytywny wynik testu na Covida. Jej Wysokość doświadcza łagodnych objawów przypominających przeziębienie, ale spodziewa się, że w nadchodzącym tygodniu będzie kontynuować lekkie obowiązki w Windsor. Będzie nadal otrzymywać pomoc medyczną i będzie postępować zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi wytycznymi

- brzmi treść oświadczenia.



***

Zobacz również:

Justin Bieber ma koronawirusa. Tydzień temu uczestniczył w dużej imprezie!

Książę Karol ma gest. Taki prezent sprawił wnukowi!