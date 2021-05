Meghan Markle i książę Harry od ponad roku są odcięci od rodziny królewskiej i ten krok w samodzielność wiele ich kosztował.

Oboje jednak decydując się na takie życie, doskonale wiedzieli, z czym przyjdzie im się mierzyć.



Nie ulega także wątpliwości fakt, że zachowanie Meghan i Harry'ego negatywnie wpłynęło na wizerunek rodziny królewskiej.



Media śmiało używały określenia "kryzys" w stosunku do tego, co działo się w monarchii brytyjskiej przez ostatnie miesiące.



Gdy sytuacja po śmierci księcia Filipa już nieco się uspokoiła, królowa Elżbieta II otrzymała niepokojące wieści.



Okazuje się, że zachęcona poczynaniami Meghan i Harry'ego jedna z wnuczek królowej, pragnie powtórzyć ich drogę!



Kolejna wnuczka królowej chce opuścić monarchię

Chodzi o księżniczkę Beatrice. Latem 2020 roku wzięła ona ślub z Edoardo Mapelli Mozzim i okazuje się, że para ma już dość życia w Anglii.



Jak donosi magazyn "New Idea" para bardzo poważnie planuje przeprowadzkę do Włoch, skąd pochodzi mąż księżniczki.



Znawca rodziny królewskiej, Phil Dampir, spekuluje, co jest powodem takiej decyzji. Księżniczka Beatrice zazwyczaj żyła w cieniu ważniejszych od siebie członków monarchii, co nigdy nie było dla niej przyjemnym doświadczeniem.



Dodatkowo czarę goryczy przelała sprawa jej ojca, księcia Andrzeja, który został oskarżony za udział w nadużyciach seksualnych podczas bywania w domu swojego przyjaciela, Jeffrey'a Epsteina.



To okazało się być niezwykle przykrą i stresującą sytuacją dla Beatrice, która pragnie żyć z dala od problemów i afer brytyjskiej rodziny królewskiej.



Królowa Elżbieta II obawia się odejścia Beatrice, bo to znów mogłoby poważnie zachwiać wizerunek monarchii. Czy będzie prosić wnuczkę o pozostanie w Anglii? Czas pokaże!

Zdjęcie Przez odejście Meghan i Harry'ego w rodzinie królewskiej nastąpił rozłam / WPA Pool / Getty Images

Zdjęcie Królowa Elżbieta II obawia się kolejnego kryzysu w rodzinie / WPA Pool / Getty Images

