Spektakularna metamorfoza Khloe Kardashian nadal jest tematem wielu dyskusji. Czy jej idealna sylwetka to efekt diety i treningów czy też dzieło chirurga plastycznego? Celebrytka milczy w tej kwestii jak zaklęta, za to na Instagramie serwuje swoim fanom kolejną porcję zdjęć, na których chwali się swoimi wdziękami.

"Królowa Khloe"

Tym razem możemy podziwiać celebrytkę w kusym stroju kąpielowym. Fani oczywiście nie kryją zachwytu i po raz kolejny "dopingują" Kardashiankę porządną dawką komplementów.

"Ideał", "Królowa Khloe", "Jesteś perfekcyjna", "Wyglądasz niesamowicie" - ocenili fani Khloe Kardashian.

Reklama

Zdjęcie opublikowane na Instagramie przez celebrytkę niektórych zmotywowało nawet do treningu. "Idę ćwiczyć tak szybko, jak tylko będzie to możliwe" - głosi jeden z komentarzy.

Instagram Post

Khloe Kardashian - jej droga do idealnej sylwetki

38-letnia Khloe Kardashian przeszła spektakularną metamorfozę. Jej "nowy" wygląd jest szeroko komentowany w mediach na całym świecie. Fani celebrytki są pod wrażeniem jej figury i często przypominają, jaką drogę musiała przejść Khloe, aby wpisać się w obowiązujące standardy piękna.

Instagram Post

Przedstawicielka rodu Kardashian-Jenner często była niegdyś mianem "najbrzydszej z sióstr". Teraz, gdy zmieniła się nie do poznania, dyskusja dotyczy już czegoś zupełnie innego. Tym razem pojawiają się pytania, czy wygląd Khloe to jedynie odpowiednia dieta i treningi, czy też zasługa ingerencji chirurga plastycznego.

Khloe Kardashian kusi na Instagramie

Khloe Kardashian przez wiele lat zmagała się z kompleksami i robiła co się da, by upodobnić się do swoich sióstr. Do tej pory przyznała jedynie, że korzystała z usług chirurga plastycznego i poprawiła sobie nos.

Instagram Post

O reszcie "poprawek" celebrytka milczy, ale chętnie chwali się swoją idealną figurą. Widać to zwłaszcza na Instagramie, gdzie Khloe chętnie publikuje zdjęcia w bikini czy ubraniach nie pozostawiających wiele wyobraźni.

Instagram Post

***

Zobacz również:

Monika Mielnicka. Młoda gwiazda "M jak miłość" kipi seksem na plaży

Małgorzata Rozenek cała w różu. Podobną stylizację nosiła Katarzyna Cichopek

Przerażająca wizja wróżbity Macieja. To czeka nas już niebawem