Sytuacja staje się bardzo poważna. Chodzi o to, że Pluton przebywa około trzydziestu lat w jednym znaku zodiaku. W 2023, czyli za chwilę, przechodzi ze znaku Koziorożca do Wodnika, tym razem na nieco krócej, bo 21 lat. To spowoduje maksymalny wzrost technologii, a świat stanie się niczym z filmu science fiction

tłumaczy wróżbita Maciej w rozmowie z Pomponikiem.