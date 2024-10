Nie od dziś wiadomo, że czerwień jest zdecydowanie kolorem Letizii, ale to, co zwróciło największą uwagę fanów mody, to nie piękna sukienka, a okrycie wierzchnie królowej.

Podczas parady królowa Letizia miała założony na sukienkę ponadczasowy trencz. To właśnie on jest uniwersalnym hitem, który powinien znaleźć się w szafach tych, którzy kochają modę, ale pragną stawiać na ponadczasowe wzory.

Ten, który wybrała królowa, jest w odcieniu jasnego beżu, czyli najpopularniejszym wśród trenczy, a to, co go wyróżnia, to asymetryczne zakładki materiału oraz wiązanie w formie kokardy, co dodało dozy kobiecości całej stylizacji.