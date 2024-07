Była to przylegająca do ciała sukienka midi w piaskowym odcieniu , idealnym na letnie dni. Prostota kroju kreacji została przełamana trójkątnym, asymetrycznym dekoltem, który nadal jej niebanalnego charakteru i szyku. Co ciekawe sukienka monarchini, mimo że wygląda drogo i ekskluzywnie, pochodzi z hiszpańskiej sieciówki Mango. Pierwotnie została zaprojektowana z asymetrycznym rękawem, jednak została przerobiona na wersję bez rękawów.

Królowa Letizia doskonale wie, jak dobierać akcesoria, aby dopełnić stylizację. Do piaskowej sukienki dobrała białą torebkę na złotym łańcuszku oraz białe sandałki na słupkach. Te uniwersalne buty to must-have w każdej szafie, ponieważ można je założyć zarówno do sukienki na wesele, jak i do jeansów. Nic nie współgra z piaskowym kolorem tak dobrze, jak biel, dlatego warto latem stawiać na takie połączenia.