Królowa Letizia to jedna z lepiej ubranych osób w świecie koronowanych głów. Żona hiszpańskiego króla Filipa VI Burbona odkąd pojawiła się u boku monarchy zachwyca od lat swoim stylem.

Ten element stylizacji sprawdzi się nie tylko w chłodniejsze dni, ale dobierając garnitur stworzony z odpowiedniej tkaniny, okazuje się on być idealnym wyborem także na lato.

Jeden kolor i idealny krój. Klucz do doskonałej stylizacji

Czerwony garnitur to prawdziwy hit, który często wybiera królowa Letizia

Carlos Alvarez / Contributor Getty Images

Co sprawia, że królowa Letizia zawsze wygląda oszałamiająco w swoich garniturach? Pierwszym powodem jest krój idealnie dopasowany do sylwetki żony Filipa VI.

To jednak, co łączy garnitury Letizii to kolor. Królowa zawsze wybiera jednokolorowe garnitury bez aplikacji i wzorów. Jeden mocny kolor stanowi bazę budowania danej stylizacji.