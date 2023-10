Kryzys w małżeństwie Meghan i Harry'ego. Rozstaną się "po hollywoodzku"?

Oprac.: Dagmara Kotyra Gwiazdy

Ostatnie miesiące stoją pod znakiem doniesień na temat kryzysu w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry’ego. Para próbuje dementować wszelkie plotki za sprawą wspólnych wystąpień publicznych, ale dla wielu to za mało. Zdaniem ekspertki mogą się rozstać "po hollywoodzku". Co to znaczy?

Zdjęcie Brytyjska prasa donosi, że Meghan Markle i książę Harry mogą pójść w ślady takich par jak Jada Pinkett Smith i Will Smith, a także Meryl Streep oraz Don Gummer i rozstać się "po hollywoodzku" / Backgrid/East News / East News