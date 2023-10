Księżna Kate nie posiada się z radości. Znów została ciocią

Księżna Kate właśnie została po raz trzeci ciocią w swojej najbliższej rodzinie. Siostra księżnej Kate ma dwójkę dzieci, z czego najmłodsze przyszło na świat w 2021 roku, a teraz ojcem został brat księżnej - James Middleton.

Księżna Kate zaskoczyła. Fani oszaleli, gdy przyłożyła dziecięce ubranko do brzucha James wraz ze swoją żoną Alizee Thevenet pobrali się 11 września 2021 roku, a teraz doczekali się swojego pierwszego dziecka. Wiadomość okazała się być niespodzianką dla Brytyjczyków, gdyż sami świeżo upieczeni rodzice nie ogłosili narodzin dziecka oficjalnie.

Parę "zdradził" spacer z wózkiem w Notting Hill. Dziecko - którego płeć nie została ujawniona - jest kuzynem lub kuzynką księcia Jerzego, księżniczki Charlotte i księcia Louisa oraz siostrzenicą lub siostrzeńcem Kate i Williama. To sprawia, że Kate ostatnio promienieje ze szczęścia.

Rodzina dla księżnej Kate jest najważniejsza

Para nie podała dokładnej daty przyjścia na świat ich pociechy, ale brytyjskie media domniemają, że mogło to wydarzyć się kilka do kilkunastu dni temu, gdy księżna Kate zniknęła z przestrzeni medialnej.

Zdjęcie Dla księżnej Kate i księcia Williama rodzina jest najważniejsza / Samir Hussein-Contributor / Getty Images

Nie jest tajemnicą, że rodzina dla księżnej jest najważniejsza i potrafi przełożyć jej dobro ponad obowiązki w rodzinie królewskiej. Razem z Williamem cieszą się, że ich dzieci wychowują się w dużej rodzinie, gdzie kuzynostwa im nie brakuje.

Księżna Kate i książę William bardzo dbają o wychowanie swoich pociech, a jednocześnie są mocno zaangażowani w profilaktykę zdrowia psychicznego w Wielkiej Brytanii.

Dzieci dla Kate to czysta radość i widać to zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym. Dlatego pojawienie się kolejnego dziecka w rodzinie jest oczywiście dla niej powodem do świętowania.