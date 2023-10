Kate i William przechodzą kryzys?

Gwiazdy Księżna Kate w marynarce z popularnej sieciówki. Stylizacja już jest hitem Początek historii miłości Kate i Williama sięga czasów studenckich. Między nimi szybko pojawiło się uczucie, a ich związek od samego początku był numerem jeden w brytyjskiej prasie.

Ślub wnuka królowej Elżbiety był wydarzeniem roku, któremu przyglądał się cały świat. Książęca para doczekała się trójki dzieci. Skrupulatnie chronią ich prywatności i nie zdradzają szczegółów dotyczących rodziny oraz małżeństwa.

Przez lata w mediach pojawiło się mnóstwo informacji o rzekomym romansie księcia Williama i kryzysie w związku. Nigdy nie zostały potwierdzone, a więc do dziś ich wystąpienia są dokładnie analizowane pod kątem gestów i mowy ciała. W ten sposób wielu próbuje odkryć, jaka jest prawda. Trzeba jednak podkreślić, że członkowie rodziny królewskiej muszą kierować się protokołem, a więc nie ma mowy o żadnych publicznych czułościach i pocałunkach. Zdarza się więc, że ich zachowanie dość często jest odbierane jako chłodne, a nawet lekceważące.

Zdjęcie Od lat pojawiają się plotki dotyczące kryzysu w małżeństwie Kate i Williama / TRIP/BackGrid UK /East News / East News

William zaskoczył Kate. Czuły gest nagrały kamery

W ostatnim czasie Kate i William złożyli wizytę w ośrodku sportowym w Marlow. Tego dnia księżna postawiła na luźny outfit składający się z dżinsów i idealnie skrojonej niebieskiej marynarki. Nie tylko stylizacja podczas tego wydarzenia zwróciła uwagę zebranych. Kamery uchwyciły czuły gest Williama wobec Kate, a internauci nie kryli zachwytu na widok nagrania.

Książęca para podczas wizyty w ośrodku sportowym poświęciła sporo czasu na rozmowy z zebranymi. Podczas jednej z nich William zauważył coś na twarzy żony, po czym bez zastanowienia zabrał to z jej policzka, co zaskoczyło mówiącą wówczas Kate. Po chwili jednak odwdzięczyła się mężowi promiennym uśmiechem i zarzuciła włosy do tyłu. Nagranie stało się hitem sieci, a internauci nie potrafili przejść wobec niego obojętnie. "To prawdziwy dżentelmen", "Piękna i wspaniała para", "Niesamowite wideo" - czytamy na Instagramie.

