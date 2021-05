Krzysztof Jackowski to najsłynniejszy polski jasnowidz, który chętnie dzieli się swoimi wizjami przyszłości na swoim kanale na platformie YouTube. Jakiś czas temu opowiedział o konflikcie zbrojnym na Bliskim Wschodzie, który właśnie teraz rozpoczął się. Jak brzmi dalsza część przepowiedni?

Krzysztof Jackowski ma wielu fanów, ale i wielu sceptyków neguje jego wizje. Jednak są pewne przepowiednie, które padły z ust jasnowidza, a które sprawdziły się w dzisiejszym świecie.

Niedawno też podzielił się on swoją wizją dotyczącą bliskich losów świata.



"Pierwsze słowa, co mi się kojarzy: Palestyna, wojska na ulicach. Boże, ja się boję mówić, ale... Palestyna... powiem wam tak, Bliski Wschód to jest podstawowe zagrożenie na to co się ma wydarzyć i co być może jeszcze w tym roku się zacznie. Powtórzę to po raz następny: ta wojna zacznie się z powietrza"- powiedział w 2020 roku Jackowski w jednym ze swoich nagrań.



Na początku maja 2021 roku wybuchł ostry konflikt pomiędzy Izraelem, a Palestyną. Względny pokój, jaki panował na tych terenach od siedmiu lat, został właśnie przerwany.



Trudno więc nie zauważyć nawiązania słów Jackowskiego do obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Fani jasnowidza otwarcie mówią, że właśnie jego przepowiednia się sprawdziła.



Dalsza część przepowiedni nie napawa już optymizmem:



"Dopóki Iran będzie spokojny, dopóki nie da się sprowokować, dopóty nie da się wywołać tam konfliktu. Sprawa Syrii i Iranu jest jednak otwarta i TO może stać się w każdej chwili. Jeżeli będziecie widzieli, ze kwietniu politycy znaczą mówić o trudnościach, o ekonomii przygotujcie się na lipiec, albo od lipca na niedługi czas, bo to uderzy. Warto na ten dziwny i trudny czas przygotować się" - ostrzega Jackowski.



Wiele osób traktuje te słowa jako zapowiedź III wojny światowej.

