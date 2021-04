Krzysztof Krawczyk odszedł dość niespodziewanie w wieku 74 lat w Poniedziałek Wielkanocny. Wokalista odszedł kochany nie tylko przez fanów, ale także przez swoją rodzinę. Przez wiele lat jednak nie mógł porozumieć się ze swoim synem. Swoją rodzicielską miłość przelał na adoptowane córki.

Zdjęcie Krzysztof Krawczyk zmarł w wieku 74 lat /Jacek Grąbczewski /AKPA

Niezwykle tragiczne wieści o śmierci Krzysztofa Krawczyka pojawiły się w poniedziałek 5 kwietnia w polskich mediach.

Artysta przed świętami trafił do szpitala, walcząc z koronawirusem.



"Kochani! Niestety i mnie dopadł COVID. Jestem w szpitalu. Muszę podjąć walkę, jeszcze jedną w moim życiu walkę! Nie wiem jak będzie z moją Ewą, która jeszcze nie ma wyniku, ale jest na kwarantannie w domu. Milknę. Nie oczekujcie żadnych wiadomości ode mnie. I proszę nie nękajcie moich bliskich. Mogę tylko Was prosić o modlitwę!" - poinformował wówczas fanów.



Niezwykła była radość rodziny Krzysztofa Krawczyka, gdy okazało się, że może on wyjść w sobotę do domu i cieszyć się świętami z najbliższymi.



Niestety, sytuacja szybko przeobraziła się w dramatyczną. W poniedziałek gwiazdor zaczął słabnąć i finalnie stracił przytomność. Żona artysty - pani Ewa - wezwała pogotowie.



O śmierci Krzysztofa Krawczyka powiadomił jego menedżer, Andrzej Kosmala, a okropne wieści potwierdziła żona wokalisty.



To ona była wielką miłością piosenkarza, czego nigdy nie ukrywał. Jednak wcześniej był dwukrotnie żonaty - pierwszą jego żoną była Grażyna Adamus, a drugą - Halina Żytkowiak.



Z drugą żoną doczekał się narodzin syna - Krzysztofa Juniora. Życie gwiazdora niestety potoczyła się tak, że nie miał on zbyt wiele czasu dla syna, czego później nie mógł sobie wybaczyć.