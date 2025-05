W 2020 roku zaczęła obowiązywać w Polsce pełna segregacja odpadów . Osoby, które nie chcą się do niej stosować, zobowiązane są do uiszczania dodatkowej opłaty za jej brak. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy to:

W tym miejscu warto również przypomnieć, że od 1 stycznia 2025 roku nie wyrzucamy już zużytych tekstyliów do pojemników na odpady zmieszane . Stare ubrania, pościel, bieliznę, firanki, ścierki, ręczniki i inne oddajemy do najbliższego PSZOKu, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Nowe przepisy wprowadziła unijna dyrektywa i obowiązują one w całej Polsce.

To, w jakim pojemniku znajdzie się opakowanie po mięsie, zależy w pierwszej kolejności od tego, z jakiego materiału zostało ono wykonane. Jeśli jest wielomateriałowe, a materiałów nie można rozdzielić, to powinno ono trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Zawsze jednak powinniśmy kierować się tym, co widnieje na opakowaniu - producenci umieszczają na nim instrukcję dotyczącą właściwej segregacji.