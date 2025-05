Głogownik - co to za roślina?

Choć nie jest jeszcze oczywistym wyborem do ogrodu, głogownik (fotinia) cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zimozielony krzew ozdobny zdobywa uznanie ze względu na efektowne liście, dużą tolerancję na cięcie i odporność na nie do końca sprzyjające warunki atmosferyczne.

Do tego rodzaju roślin zalicza się grupa kilkudziesięciu gatunków krzewów występujących naturalnie głównie w rejonach południowo-wschodniej Azji. W Polsce największą popularnością zyskuje głogownik Frasera .

W zależności od odmiany i warunków uprawy głogownik w ogrodzie osiąga 1,5-2,5 m wysokości. Jednym z jego największych atutów jest uroda i błyszczące, skórzaste liście. Co ciekawe, wiosną przebarwiają się na czerwono, latem wracają do zieleni, by na jesień cieszyć oczy karminowym kolorem. Roślina jest więc niezwykle dekoracyjna przez cały sezon.