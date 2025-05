Ogórki będą rosnąć jak marzenie. Obowiązkowy trik podczas sadzenia

Natalia Jabłońska

Zbieranie ogórków z własnego ogródka to nie tylko oszczędność, ale też ogromna satysfakcja. Ich smak wielu osobom kojarzy się z początkiem lata. Z racji tego, że zbliża się termin sadzenia ogórków do gruntu, warto sprawdzić, jak użyźnić glebę podczas tej czynności. To idealna opcja dla osób, które pominęły przygotowanie stanowiska jesienią.