Jak z jednego kalafior a przygotować smaczny, aromatyczny, sycąc y i zdrowy obiad ? Wystarczy poświęcić kilkanaście minut, a dodając do warzywa żółty, doskonale roztopiony ser, z pewnością taki posiłek przypadnie do kulinarnych gustów nawet najmłodszym członkom rodziny.

Do rondelka dodajemy masło i podgrzewamy na niewielkiej mocy palnika. Gdy masło się rozpuści, dodajemy mąkę, mieszamy i podsmażamy przez ok. minutę. Następnie stopniowo dolewamy mleka i regularnie mieszamy. Gdy zawartość rondelka zgęstnieje, dodajemy starty na grubych oczkach ser, gałkę muszkatołową, doprawiamy również do smaku solą i pieprzem. Całość regularnie mieszamy do momentu, aż nasz sos uzyska jednolitą, gładką konsystencję.