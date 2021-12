Maja i Krzysztof poznali się w 2012 roku. Pobrali się siedem lat później. Ich ceremonię zaślubin można było obejrzeć w programie "Ach, co to był za ślub" - zdecydowali się na ślub cywilny w pałacu w Rozalinie, znanym z programu "Projekt Lady". Po ślubie odbyło się natomiast niezwykle huczne wesele. Para rozpoczęła także wspólną drogę w gwiazdorskim stylu - do oświadczyn doszło na antenie telewizji Polsat, w programie "Skandaliści".

Kobieta pracuje w biurze detektywistycznym męża, a z wykształcenia jest psycholożką. Prywatnie zaś mamą chłopca - Krzysztofa Juniora.



Krzysztof Rutkowski z żoną pozują w nowych fryzurach

Krzysztof Rutkowski i Maja Rutkowski - która chce, by właśnie tak odmieniać jej nazwisko - chętnie dzielą się swoimi prywatnymi momentami w mediach społecznościowych. Jest w nich aktywny zwłaszcza Krzysztof, który ma sporą widownię. Tym razem opublikował świąteczne zdjęcie ze swoją małżonką. Para stoi przy choince, obejmując się.



Co jednak najbardziej szokujące to to, że... Krzysztof i Maja zamienili się fryzurami! Krzysztof Rutkowski jest bardzo znany ze swojej charakterystycznej fryzury - tym razem postanowił jednak spełnić jedno z życzeń internautów i przynajmniej na chwilę jej się pozbyć. Tego, co zrobili z Mają jednak nie spodziewał się nikt!



A my świętujemy jak widzicie. Dla wszystkim internautów tych przyjaznych i mniej przyjaznych jak prosiliście zafundowałem mojej żonie @majaplich nową fryzurę na kwadrat. Święta to czas spełnienia marzeń dlatego też zrobiłem prezent dla Was Wszystkich i dla tych, których tak raził mój kwadrat zmieniłem look, ale tylko na Święta

- napisał słynny detektyw pod zdjęciem.

Krzysztof Rutkowski w nowej fryzurze. Fani doceniają dystans

Internauci podchwycili żartobliwy ton i wydawali się zachwyceni psikusem, który spłatał im Krzysztof Rutkowski. W komentarzach pojawiały się gratulacje dystansu do siebie.





Zaskoczona totalnie, nie ma jak to dystans do siebie, super fotka

Lepszego zdjęcia w tym roku nie widziałam

Dystans do siebie to coś pięknego. Wszystkiego dobrego dla was

- pisali fani.



A jak wam się podoba taka zmiana?



