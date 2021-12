Agnieszka Woźniak-Starak zaskoczyła w święta

Agnieszka Woźniak-Starak dzieli się ze swoimi fanami niewielkim wycinkiem swojego życia prywatnego. To od niej zależy ile ze swojej prywaty pokazuje w mediach i w jaki sposób to robi.

Jessica Alves w świątecznej bieliznie. Była znana jako "żywy Ken" Nie zdradzała przed tegorocznymi świętami dokładnych planów na Boże Narodzenie, ale w Wigilię opublikowała zdjęcie, do którego pozowała bez makijażu, w sweterku, na tle choinki i napisała kilka słów do swoich fanów:



"Wczoraj byłam taka wystrojona, że Święta mogę już spędzić w swetrze, prawda? W swetrze, czy nie, bo to się jeszcze okaże, życzę Wam zdrowia, spokoju, uważności, miłości i takich Świąt, o jakich marzycie, chociaż wiem, że to nie zawsze jest łatwe i nie zawsze możliwe. Mimo wszystko, żeby to był dobry czas".



Szybko okazało się jednak, że gwiazda już pierwszego dnia świąt zrzuciła domowy golfik i wybrała się na ekskluzywne przyjęcie świąteczne do Joanny Przetakiewicz, gdzie zebrała się śmietanka towarzyska polskiego show-biznesu.



Sama Agnieszka nie pochwaliła się imprezą, za to znalazła się na jednym ze zdjęć opublikowanych właśnie przez Joasię. Wygląda na to, że przyjęcie było niezwykle udane, co też podkreśliła sama Przetakiewicz:



"Nasze JRR CHRISTMAS PARTY to był szał i obłęd. Ugoszczenie Was wszystkich to wymarzony prezent na święta. W końcu mogliśmy nacieszyć się sobą. Takich okazji jest coraz mniej, a tęsknimy za tym za luzem, zabawą, rozmową. Dziękuję, że byliście".

